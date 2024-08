Sidney | addio a Sphen uno dei due pinguini gay

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) E’ morto in Australia a 11 anni uno dei partner di una coppia digay diventata dal 2018 una icona in tutto il mondo per la loro unione frutto di un incontro al Sea Life Sydney Aquarium. Tra i due era scoppiato un amore durato tutta la vita e avevano anche “adottato” due uova di una pinguina deceduta, crescendo amorevolmente i due piccoli,gic detto Lara e Clancy. Ha commosso tutto l’ Acquario la reazione di Magic e della colonia alla morte di: Magic, 8 anni, è stato portato dai suoi curatori a vedere il corpo del compagno, affinché capisse che non sarebbe tornato. Ha iniziato immediatamente a cantare, ha riferito la struttura, seguito in coro dall’intera colonia ospitata.