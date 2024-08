Raimondo Todaro fuori da Amici chi potrebbe sostituirlo

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 22 agosto 2024)24,non sarà più il professore di ballolascia, un volto noto pronto a prendere il suo posto Nelle ultime settimane si era parlato spesso del presunto abbandono diaddi Maria De Filippi, sembra che il noto ballerino non sarà presente nella prossima edizione dell’amatissimo talent show. Nelle scorse ore Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato: “di Maria, si cambia, un professore non sarà nel cast di quest’anno. Aria di novità per. Il talent show ideato da Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 con nuovi allievi e un cast confermato quasi in toto.” E ancora: “non sarà più nel gruppo docenti, il ballerino e coreografo ha occupato la poltrona di professore di ballo dal 2021 al 2024. Chi prenderà il suo posto?”.