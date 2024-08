Pallamano | le prime partite delle qualificazione dei Mondiali 2024 femminili si giocheranno a Chieti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un sogno: replicare la grande impresa maschile. Inizia ad ottobre il sogno della Nazionale femminile di, pronta a disputare dal 25 al 27 ottobre legare valide per laai Campionati2025. Le nostre ragazze avranno un’arma in più a proprio favore, in quantoin casa, tra le mura amiche del centro federale di. Un fattore campo che si dovrà sfruttare fino all’ultimo centimetro, vista anche la curiosa modalità con cui è arrivato. In prima battuta a seguito del sorteggio la EHF aveva attribuito alla Bulgaria la possibilità di organizzare ledentro i propri confini. Ma dopo la rinuncia della federazione bulgara, la FIGH ha preso la palla al balzo per richiedere agli organi competenti di diventare l’host del raggruppamento. Non sarà comunque un girone semplice.