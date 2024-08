Meijs a lezione da De Cecco | Essere qui è un privilegio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Classe 2002, due metri e zero due, da due anni nel giro della nazionale olandese. Sembrail 2 il numero costante di Silvester(in foto mentre palleggia), alzatore che sarà anche il secondo di Dein una Modena Volley rinnovata, che vuole avere un doppio cambio di livello e per questo si è garantita le prestazioni di questo palleggiatore alto, forte a muro come in attacco. "È stato Piazza a farmi virare definitivamente sul ruolo che ricopro adesso" raccontadopo la prima settimana di allenamenti in gialloblù dopo un inizio di carriera passato con le casacche del Papendal, dell’Apeldoorn e del Limax, nei Paesi Bassi. Ci racconta un po’ chi è? "Ho 22 anni, penso diun ragazzo giovane, pieno di energie, che ama lo sport in generale. Mi piace lavorare duro assieme alla squadra". Dicono che le piace molto attaccare.