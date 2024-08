LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 13 corridori in fuga ci sono Vergallito e Frigo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Nuovo attacco di Soler che viene seguito da Sam Oomen. I due conquistano qualche metro sul gruppo. 15.03 Mancano 100 chilometri alla conclusione. 15.02 Terminata anche la seconda ora di corsa. Istanno viaggiando ad una velocità media di 41.986 km/h. 15.01 Il gruppo è segnalato a 1? 10? dalla testa della corsa. 15.01 Arriva la reazione di Lauren De Plus (Ineos Grenadiers) e Carlos Canal (Movistar Team) che rientrano sul corridore della UAE Team Emirates, 15.00 Attacco di Marc Soler che prova ad uscire dal gruppo. 14.59 Si ricompatta il gruppo: ripresi Sanchez e Vansevenant. 14.58 Attacco di Vacek che riaccendo la miccia in gruppo. 14.58 Attacca di nuovo Pelayo Sanchez. Questa volta Mauri Vansevenant sceglie di seguire lo spagnolo. 14.