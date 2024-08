F1 | Hamilton lavora con Ruanda e Sudafrica sui piani per i possibili nuovi Grand Prix

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nel corso della conferenza stampa di presentazione del weekend di gara di Zandvoort, Lewisha dichiarato che è giunto il momento giusto per una gara di Formula 1 in Africa e che stando dietro le quinte conper cercare di realizzarla. Il sette volte campione del mondo ha parlato ai giornalisti al Gran Premio d’Olanda dopo aver visitato l’Africa durante la pausa di agosto: “Il momento è giusto al 100%. Non possiamo aggiungere gare in altre località e continuare a ignorare l’Africa, da cui il resto del mondo prende solo. Nessuno dà niente all’Africa”, ha esordito il pilota della Mercedes. “Penso che organizzare un Gran Premio lì potrebbe davvero evidenziare quanto sia fantastico il posto e portare turismo e ogni genere di cose. Perché non siamo in quel continente? C’è almeno una pista pronta.