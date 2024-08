F1 GP Olanda Alonso | Stagione 2025 prioritaria serve uno sforzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) In attesa che si scaldino i motori per il ritorno della Formula 1, Fernandotorna a parlare dell’Aston Martin e di ciò che servirà da Zandvoort in poi per tornare a essere competitivi: “Agguantare nono e decimo posto è il nostro obiettivo da ora in poi. Le prime quattro squadre hanno ottimisticamente tra i 30 e i 45 secondi di vantaggio. Per essere tra i primi otto in gara, abbiamo bisogno di un po’ di fortuna, qualche ritiro”. “Nelle ultime gare non ci siamo mai riusciti ed è un peccato. Ogni fine settimana dobbiamo puntare alla Q3 e fare punti, è chiaro. Dobbiamo pensare però ai molti test da fare, abbiamo molte idee sulla vettura che vogliamo testare in vista del prossimo anno”, prosegue l’asturiano.