È in partenza la nuova edizione della rassegna Castle Theatre

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 – È inla, curata dalla compagnia Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Poppi, e che quest’anno dedica la sua programmazione alle foreste casentinesi e prende il nome diForest.Il primo evento è un percorso teatrale per due spettatori per volta dal titolo “ANIMALIA”, che si svolgerà venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto, con turni di 15 minuti a partire dalle ore 21 fino alle 24, presso i bellissimi spazi del Castello dei Conti Guidi di Poppi.