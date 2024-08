Confermo il sì Gianfranco Fini le parole destinate a turbare il centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "il sì". Nello scenario già caldo delsul tema immigrazione si inserisce anche. E le suesonoa rinfocolare le polemiche su Ius soli, Ius scholae, integrazione e dintorni. L'ex presidente della Camera, leader di Alleanza nazionale e infine Futuro e Libertà da tempo è fuori dalla politica attiva, ma ogni suo intervento genera dibattito. In questi giorni Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha aperto sullo Ius soli, la cittadinanza per giovani stranieri dopo il ciclo di studi obbligatorio di 10 anni. Da Fratelli d'Italia (oggi sul tema è intervenuto il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, "non è nel programma di governo") e soprattutto dalla Lega sono arrivati dei secchi no.