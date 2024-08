Chiesa al Barcellona non la prima scelta La situazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Federico, in orbita Inter nel caso in cui rimanesse alla Juventus in scadenza nel 2025, è ora seguito dal. Non sarebbe lae il club blaugrana haproblemi da risolvere per Tuttosport. PROBLEMI – Federiconon è assolutamente ladelsul mercato tra gli esterni. I catalani hannosondato le possibilità di arrivare a Nico Williams dell’Athletic Bilbao e Rafael Leao del Milan, senza però trovare il via libera per le rispettive operazioni. L’italiano sarebbe un’alternativa gradita perché all’estero favorito da una buona stampa e reputazione. Ilè disposto ad offrire 10 milioni di euro per il giocatore in scadenza di contratto con la Juventus a giugno del 2025: i bianconeri non scendono sotto i 15. Un altro problema nella trattativa sono le questioni economiche dei blaugrana.