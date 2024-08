Campo di calcio a La Serra Ci siamo | riapertura vicina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024)dia La, l’attesa per laè quasi finita. Quasi un anno di lavori per una riqualificazione totale dele degli spazi circostanti che potranno essere utilizzati non solo in ambito calcistico. Era il 29 agosto 2023 quando fu presentato il progetto di riqualificazione per ildia 11 e il campetto utilizzabile per il calcetto o la pallavolo, oltre ai locali accessori. I tempi stimati lo scorso anno erano 150 giorni ma fra burocrazia, l’alluvione che pur non avendo interessato la frazione ha impegnato uffici e amministratori e i normali tempi tecnici, ecco che si è arrivati ad un anno ma ora l’impianto è in dirittura d’arrivo e presto ci sarà il taglio del nastro.