Autonomia pure la Sardegna impugna la legge Calderoli E la Toscana segue a ruota

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo la Puglia,. La Regione, guidata da Alessandra Todde, ha varato la delibera con cuidavanti alla Corte Costituzionale ladel Governo sull’differenziata di. Nel provvedimento di 55 pagine che contiene il ricorso alla Consulta vengono enunciati i principali punti dell’zione. I motivi del ricorso dellacontro laSecondo la Regione sarda laviola l’art. 116, comma 3 della Costituzione, eccedendo i limiti previsti per l’differenziata, e anche il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, non prevedendo adeguate forme di coinvolgimento delle stesse Regioni nel processo. Inoltre, così come formulata laconsentirebbe il trasferimento di intere materie alle Regioni, anziché solo di “ulteriori forme e condizioni particolari di”.