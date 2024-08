Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

Nella serata di mercoledì 21 agosto 2024, su Rai1 La Ricetta del Delitto Perfetto ha interessato 1.681.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Sogno Olimpico ha conquistato 1.111.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 733.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Chicago Med ha incollato davanti al video 919.000 ascoltatori pari al 7%. Su Rai3 NewsRoom segna 416.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 778.000 spettatori (7.4%). Su La7 Le Confessioni del Diavolo raduna 334.000 individui all'ascolto (3.2%).