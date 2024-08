Arisa compie 42 anni la dolce dedica a sé stessa | Ci sono stati momenti in cui avrei voluto fermarmi ma poi…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lo scorso 20 agostoha compiuto 42e ha festeggiato in compagnia degli affetti cari e stretti. La cantante ha poicondividere il momento tanto atteso delle candeline (e probabilmente anche del desiderio espresso) insieme ai fan che costantemente la seguono sui social. Nel video si nota un’molto emozionata e incredula del grande traguardo raggiunto: 42! Poi, dopo aver spento le candeline, si dirige in primis dal suo fidanzato Walter Ricci e lo bacia affettuosamente, per poi abbracciare e ringraziare anche gli altri amici e parenti presenti. A corredo del video condiviso dall’ex professoressa di Amici anche un’intima lettera chehato a sé, durante il giorno a leito: 42. Ci penso e sorrido, con il cuore che batte un po’ più forte.