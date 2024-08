Alexander Reyes investito e ucciso da auto pirata | la Peugeot 208 bianca trovata in strada a Pioltello Chi c’era a bordo?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano – I carabinieri hanno trovato e sequestrato la208che avrebbeil ventisettenne peruviano, travolto nella notte tra domenica 18 agosto e lunedì 19 agosto in via Cilea al quartiere Satellite die morto al Niguarda dopo due giorni di agonia. Nelle scorse ore, i militari della Compagnia locale e del Comando provinciale di Milano hanno rintracciato l'parcheggiata ine l'hanno presa in consegna per avviare gli accertamenti tecnici sulla carrozzeria e individuare eventuali segni compatibili con l'investimento. Le indagini Stando a quanto emerso finora,, che lavorava come magazziniere in un supermercato, è statopoco dopo le due di lunedì: con lui c'era anche la compagna trentaquattrenne connazionale.