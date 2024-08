WWE | Jacob Fatu o Tonga Loa chi della Bloodline difenderà i titoli Tag Team nel prossimo episodio di SmackDown?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’diche andrà in onda venerdì 23 Agosto ha come piatto forte il match valevole per idi coppia tra gli Street Profits e la. Se Angelo Dawkins e Montez Ford arriveranno come primi sfidanti dopo aver sconfitto i DIY nella puntata del 16 Agosto, per lapotremmo vedere dei cambiamenti. La WWE fa chiarezza A vincere le cinture Tagproprio dai DIY sono statie Tama, ma l’infortunio alla caviglia subito danel corso del Main Event di Summerslam potrebbe apportare dei cambiamenti. Negli House Show disputati nelle scorse settimane dalla WWE è stato infattiLoa a prendere il suo posto e difendere le cinture insieme a Tama, riformando il tagche in NJPW era conosciuto come Guerrillas of Destiny.