Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | chi la spunterà tra Van Aert e Groves?

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La quintaoffre forse la più nitida occasione per i velocisti da qui alla conclusione. Sono 177 i chilometri da percorrere per la carovana dalla partenza di Fuente del Maestre all’arrivo nella maestosa Siviglia, in una delle rarissime frazioni senza neanche un GPM. Non è completamente piatta, ma il dislivello è in positivo. Ultimi 20 km che sono un tavolo da biliardo, con la bagarre che inizierà già allo sprint intermedio di La Algaba, posto molto vicino all’arrivo. Le prime due frazioni hanno chiaramente messo in luce chi sono i principali contendenti per gli sprint in questa edizione. Con una vittoria ciascuno, ottenuta in modo simile, approfittando delle mosse del rivale, Kaden(Alpecin-Deceuninck) e Wout Van(Visma Lease a Bike) si preparano per un nuovo duello.