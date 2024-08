Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)DEL 21 AGOSTOORE 18.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE UNO SGUARDO AGLI EVENTI TARQUINIA SI PREPARA AD OSPITARE LA 18ESIMA EDIZONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA TANTO ATTESA RASSEGNA CHE PERMETTE AGLI APPASSIONATI DI SCOPRIRE E APPREZZARE VERE E PROPRIE ECCELLENZE IN AMBITO VITIVICINOLO E DI VIVERE, AL CONTEMPO, SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE. APPUNTAMENTO DA DOMANI GIOVEDI’ 22 A DOMENICA 25 E ANCORA DA GIOVEDI’ 29 A SABATO 31 AGOSTO. SUL FRONTE DELLA, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA INTERESSERANNO NUMEROSE STRADE CITTADINE, TRA LE QUALI PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.