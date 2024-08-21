Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18:45 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 18.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE UNO SGUARDO AGLI EVENTI TARQUINIA SI PREPARA AD OSPITARE LA 18ESIMA EDIZONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA TANTO ATTESA RASSEGNA CHE PERMETTE AGLI APPASSIONATI DI SCOPRIRE E APPREZZARE VERE E PROPRIE ECCELLENZE IN AMBITO VITIVICINOLO E DI VIVERE, AL CONTEMPO, SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE. APPUNTAMENTO DA DOMANI GIOVEDI’ 22 A DOMENICA 25 E ANCORA DA GIOVEDI’ 29 A SABATO 31 AGOSTO. SUL FRONTE DELLA Viabilità, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA INTERESSERANNO NUMEROSE STRADE CITTADINE, TRA LE QUALI PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18:15 - CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE PERMANGONO FILE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 17. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO, ALLA PAGINA DEDICATA. SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA INTERESSERANNO NUMEROSE STRADE CITTADINE, TRA LE QUALI PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 17:45 - SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA INTERESSERANNO NUMEROSE STRADE CITTADINE, TRA LE QUALI PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO, ALLA PAGINA DEDICATA. CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE PERMANGONO FILE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 17:15 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO: CODE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 16. romadailynews
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