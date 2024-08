Splende il sole sulla Bergamasca | le temperature si spingono fino ai 32 C

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni nella città di Bergamo e in provincia. Analisi Sinottica Questa settimananostra regione grazie ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone avremo tempo più stabile e caldo. Nelle ore pomeridiane sarà comunque possibile qualche episodio instabile sui rilievi. Mercoledì 21 agosto 2024 Tempo previsto: per l’intera giornata su tutta la regione tempoggiato. Tra il pomeriggio e la sera possibilità di qualche addensamento cumuliforme sui rilievi Prealpini centro-orientali con locali piovaschi o rovesci.: minime comprese tra 20 e 22°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 30 e 32°C. Venti: in pianura deboli/moderati da sud-ovest, in quota deboli/moderati da sud-ovest.