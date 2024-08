Paz Vega | La lotta delle donne non è mai conclusa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Paz, attrice spagnola che abbiamo amato con Almodovar – in Parla con lei – e in quella deliziosa commedia che è Spanglish, ci ha messo otto anni. Otto anni per riuscire a realizzare il suo film da regista, Rita. Che al fetsival di Locarno ha avuto la sua prima mondiale nella Piazza Grande gremita di cinquemila spettatori. Rita racconta un inferno familiare, un padre violento, che disprezza la moglie. Un padre che è forse una figura tragica anch’esso, chiuso nella sua insoddisfazione, nei suoi cliché. E una madre, interpretata dalla stessa, che cerca di inghiottire le umiliazioni, il dolore. Ma gli occhi della figlia vedono tutto, capiscono tutto. Tutto il film è visto con gli occhi della bambina, interpretata dalla piccola Sofìa Allepuz.