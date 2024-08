Parma tipicamente unica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Confcommercio Bergamo e le Ascom di Alba esi preparano come città creative Unesco per la Gastronomia alla terza tappa del percorsoUniche, dopo il successo di Forme 2022 e della Fiera internazionale del tartufo 2023. Nell’esclusiva cornice del trottatoio di Piazzale della Pace a, il 7 e l’ 8 settembre, le tre città attraverso i consorzi e i produttori presenteranno i prodotti Dop e Igp dei tre territori. La proposta enogastronomica rappresenta anche un’occasione in abbinata alla proposta turistica per scoprire le bellezze di Alba, Bergamo ecittà creative Unesco per la Gastronomia.