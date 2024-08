Obama rilancia il motto Yes we can per Kamala Harris alla convention democratica di Chicago

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– Barackha rispolverato il suo storico“Yes, we can” durante ladi, questa volta dedicandolovicepresidente. “Yes, she can”, ha proclamato l’ex presidente americano, scatenando l’entusiasmo della folla presente, che ha subito iniziato a ripetere in coro la frase iconica.ha poi lanciato una dura critica a Donald Trump, accusandolo di lamentarsi costantemente, di inventare teorie cospirazioniste e di essere ossessionato ddimensione delle folle nei suoi comizi. “Non fate buuu, votate”, ha esortato, invitando i presenti a non lasciarsi andare a espressioni di disapprovazione ma a usare il voto come strumento di cambiamento. “Siamo pronti per la presidente”, ha concluso, sottolineando che è ora di guardare avanti.