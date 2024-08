L’Inter passa all’incasso arrivano i soldi per l’ultimo colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si sblocca la cessione perche ora può incassare inecessari perdi calciomercato, sorprese a parte. La società nerazzurra è tra le big quella che si è mossa prima e meglio di tutte: Taremi e Zielinski arrivati a mercato ancora chiuso, Josep Martinez preso già prima del ritiro. Inzaghi sta già lavorando con la squadra al completo, cosa che tutti i suoi colleghi non possono ancora fare. Marotta ha spiegato che per chiudere il cerchio manca soltanto un difensore, un profilo giovane in linea con il diktat di Oaktree che non vuole spendere cifre esorbitanti e acquistare calciatori avanti con l’età e con ingaggio elevato. Il nome caldo è quello di Palacios, argentino di 21 anni, difensore del Rivadavia in prestito dal Talleres.