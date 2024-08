Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck — documenti del tribunale rivelano 4 colpi di scena importanti

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I fan della coppia diranno che ci hanno messo un po’, mae Bensono finalmente pronti a separarsi ufficialmente. A soli due anni dal loro matrimonio a Las Vegas, la coppia ha trascorso gran parte degli ultimi mesi in contrasto tra loro, alimentando speculazioni e dubbi sul loro futuro. Ben, come si ricorderà, ha lasciato la villa di Beverly Hills all’inizio dell’anno. Sebbene nessuno dei due abbia parlato apertamente dello stato del loro matrimonio, le scritte sul muro sembravano alludere al. E così è stato, con JLo che avrebbe presentato inecessari alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles. Non è sfuggito che la cantante ha scelto anche una data piuttosto simbolica: esattamente due anni dopo il matrimonio. TMZ riporta che la data di separazione della coppia è indicata come 26 aprile 2024.