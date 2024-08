Israele bombarda un’ex scuola a Gaza Così Netanyahu fa saltare la trattativa di pace

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tutto inutile: dopo l’incontro di due giorni fa tra Antony Blinken e Benjaminpiù di qualcuno aveva creduto che davvero si fosse a un punto di svolta, che davvero latrae Palestina fosse vicina. E invece nulla. Dopo solo 24 ore ecco il nuovo raid israeliano. Ieri mattina l’aviazione militare israeliana ha annunciato di aver colpito in un raid un ex edificio scolastico in cui, secondo l’Idf, si nascondeva un comando di Hamas. Nel raid alla Mustafa Hafez diuccise altre dodici persone. Dall’inizio dell’offensiva disono morti 40.173 palestinesi Nell’edificio della Mustafa Hafez diCity, secondo le autorità palestinesi, avevano trovato rifugio 700 sfollati palestinesi. Almeno dodici sarebbero rimasti uccisi nelmento.