Incendio di Rifiuti | Tempestivo Intervento Evita il Disastro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pescara - Nel pomeriggio di ieri, undiè divampato in località Collevento, nel comune di Montesilvano. Grazie al prontodelle squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pescara, è stato possibilere che le fiamme si propagassero alla fitta vegetazione circostante, scongiurando così un potenzialeambientale. Le operazioni di spegnimento, condotte con grande efficacia, hanno permesso di mettere rapidamente in sicurezza l'area colpita. Al termine dell', i Vigili del Fuoco hanno eseguito le verifiche necessarie e completato gli atti previsti per la circostanza. leggi tutto