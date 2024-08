È morta Maria Branyas a 117 anni la donna più anziana al mondo | Non piangete non mi piacciono le lacrime E soprattutto non soffrite per me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se n’è andata all’età di 117in Spagna, considerata lapiùal. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia su X. “ci ha lasciato. Ècome desiderava: nel sonno, serenamente e senza dolore – hanno detto i familiari -. La ricorderemo sempre per i suoi consigli e la sua gentilezza”, hanno aggiunto. Un giorno prima della sua morteaveva detto di sentirsi “debole” e aveva accennato alla sua morte imminente. “Il momento è vicino. Non, non mile. E, nonper me. Ovunque andrò, sarò felice”, era scritto sul suo account di X.