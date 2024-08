Bimba caduta dal balcone il dolore della comunità | Quella piccina un tesoro L’ha trovata sua mamma urlava mentre la stringeva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bologna, 21 agosto 2024 – La sua biciclettina e il monopattino bianco sembrano aspettarla, in fondo alle scale del suo palazzo. Ma Fatiha, la loro proprietaria di quattro anni appena, non imparerà mai a sfrecciare senza il sostegno delle rotelline rosse. Non tornerà a pattinare veloce sul vialetto fuori casa. Fatiha non c’è più. ViaCampagna, con la sua lunga file di case di mattoni rossi che un tempo venivano assegnate ai ferrovieri, è in lutto. Nessuno ieri ha assistito alla tragediapiccola precipitata dalla finestracucina del suo appartamento, al terzo piano del civico 30, ma moltissimi hanno poi visto la corsa disperata delle ambulanze e i lampeggiantipolizia, richiamati anche dalle urla disperatemadrepiccola, che ha trovato la sua bambina svenuta sull’asfalto, ormai esanime.