Un bergamasco alla convention democratica americana | Nicolò Carboni a Chicago per Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) Bergamo. Un. Acon i democratici americani per il futuro della democrazia ci sarà anche, politico con la tessera del Pd in tasca. “Laè sempre un momento storico, quest’anno ancora di più. Donald Trump è il rappresentante più pericoloso di una nuova destra reazionaria, illiberale e nemica dei diritti che stiamo purtroppo conoscendo anche in Italia; è importante essere qui aper capire meglio cosa sta succedendo in questo grande paese e per ascoltare la candidata, il Presidente Biden, Barack Obama e tutti i massimi dirigenti democratici”, così il