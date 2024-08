Strage familiare a Rivalta Bormida | uccide ex moglie e figlio disabile e si suicida

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) A, in provincia di Alessandria, un uomo ha ucciso l’exed ilper poirsi. Sul caso stanno indagando i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Alessandria, Gualtiero Battisti. L’uomo che ha fatto fuoco si chiamava Luciano Turco, 67 anni, ex operaio. Era separato da oltre venti anni con Pinuccia Rocca di 69 anni, collaboratrice scolastica in pensione. L’altra vittima è ildella coppia, Daniel, di 44 anni, costretto da anni sulla sedia a rotelle a causa di un incidente in moto. Gli inquirenti stanno ipotizzando che alla base del gesto ci fosse proprio la frustrazione legata alla gestione della condizione del(ANSA FOTO) – cityrumors.itLa tragedia è avvenuta in un appartamento al piano terreno della palazzina di quattro piani di via Oberdan a