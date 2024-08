Parco delle Cave divieti snobbati | in gommone a pescare nei laghetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Brescia, 20 agosto 2024 – Al fresco colneidel. Non è passata inosservata la libera iniziativa, presa da due persone nel week-end di Ferragosto, che si sono portati appresso anche la canna da pesca sul lago Gerolotto, in barba ai, tra cui quello di pesca e di utilizzare natanti. L’immagine, pubblicata sul gruppo social Facciamo il, rappresenta, secondo i frequentatori del, solo la punta dell’iceberg dei comportamenti vietati che vengono aggirati. Le scorribande Non è l’unico: c’è anche chi fa il bagno, nonostante, anche in questo caso, l’esplicito divieto, per questioni di sicurezza.