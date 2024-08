Palacios-Inter jolly Zanetti e offerta più percentuale | la chiave – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Tomasè l’indiziato principale per rafforzare la difesa dell’. Ora il club può trattare con un sololocutore, dopo la risoluzione del contenzioso tra Talleres e Independiente Rivadavia. SCATTO – Avanti tutta per Tomas. Il difensore mancino, classe 2003, è l’indiziato numero uno per la difesa dell’. Nelle scorse ore, Talleres, proprietaria del cartellino, e Independiente Rivadavia, attuale club di, hanno trovato un accordo: il giocatore saràamente della società di Mendoza. Ergo: l’può finalmente iniziare a trattare con un sololocutore. Come riferisce Tuttosport, su di lui ci sono anche gliessi di Stoccarda e Borussia Monchengladbach, nonché l’apprezzamento dalla Premier e dalla Liga. L’vuole accelerare per regalare il difensore a Inzaghi.