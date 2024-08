Mykola Ivasiuk ucciso fuori da un bar a Casazza | fermato un uomo un altro in fuga

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024). Il corpo di ungiace a terra immobile, coperto da un telo,dall’ingresso del Rosy bar di via Nazionale a. È il cadavere di, 38enne ucraino che abita in una palazzina lì di fronte. È statolunedì sera (19 agosto) durante una rissa, degenerata come spesso accade per futili motivi. Una rissa finita nel sangue e in tragedia. La scena sarebbe stata ripresa dalla telecamere del bar, gestito da cinesi. Le immagini, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Clusone, avrebbero ripresolitigare con due persone, passate in in fretta dalle parole alle mani. Uno dei due presunti aggressori, undi nazionalità italiana, è stato subitoe portato in caserma. L’, un nordafricano, fino all’1.30 di ieri risultava in. Stando a quanto ricostruito, la vittima si era trasferita in Italia una decina d’anni fa.