Morata stop e tegola per il Milan! Inter a rischio? Ecco l’idea – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024)ha accusato un problema muscolare dopo la partita pareggiata in extremis dala San Siro contro il Torino, anche grazie a un suo gol. L’attaccante spagnolo non sarà a disposizione della sua Nazionale ma ha già messo nel mirino l’– Alvaro, neo attaccante del, è costretto già a dare forfait dopo l’esordio ufficiale in maglia rossonera, caratterizzato da un gol piuttosto pesante dato che la squadra di Paulo Fonseca era sotto di due reti in casa contro il Torino. L’attaccante spagnolo, come riferito da Sky Sport, aveva già avvertito una fitta al quadricipite femorale prima del match ma ha insistito per giocare. Il dolore si è acutizzato e quindi la diagnosi parla di almeno tre settimane di