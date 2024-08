L’enoteca che non ti aspetti a pochi minuti da Tropea per un vero aperitivo calabrese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 agosto 2024) Diecidi macchina e un passaggio a livello con le sbarre a righe rosse e bianche (come non se ne vedono più in giro) separano la più notadalla piccola frazione di Santa Domenica di Ricadi. Siamo lungo la costa degli Dei: mare turchese e panorami mozzafiato. Se, però,è la calamita dei turisti, lo stesso non si può dire dei dintorni. Chi ci viene lo fa soprattutto per esplorare la costa, ma la sera la movida si sposta tutta verso la Perla del Tirreno. Eppure, in questo piccolo centro – una piazza, un bar e poco più di mille anime in inverno – c’è un’enoteca che merita il viaggio. L'dell'Enoteca Russo Si chiama Enoteca Russo e come l’attuale proprietario – Marco Locane – è nata nel 1978.