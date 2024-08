La pesante sconfitta del Napoli a Verona | la delusione di Del Genio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Nel corso della trasmissione ‘Ilsu Telecapri’, Paolo Delha rilasciato le dichiarazioni che seguono. “L’arrivo di Conte ci aveva fatto pensare che ilavesse capito tutti gli errori fatti lo scorso anno. E che voleva svoltare in maniera decisa sul mercato con tante uscite e tante entrate, ma non è stato così”. Ilvisto ache “Ladiè brutta e mortificante, ma la cosa che mi ha avvilito di più è stato leggere la formazione con 10/11 della squadra dell’anno scorso. E solo un nuovo giocatore, Leonardo Spinazzola, che peraltro faceva la riserva nella Roma. Il trend delnella scorsa stagione era in calando, se continuava il campionato arrivava al quattordicesimo posto. Pensavamo ad una rivoluzione con Giovanni Manna e Antonio Conte e ad un altro modo di porsi sul mercato, invece no”.