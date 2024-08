Joker | Folie à Deux l’idea del film nata da un sogno di Joaquin Phoenix | Esaltante!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 20 agosto 2024), sequel di, di Todd Philips, connel ruolo di Arthur Fleck, uomo tormentato e solitario, liberamente ispirato all’omonimo villain dei fumetti DC Comics, ha avuto una genesi molto peculiare, svelata per la prima volta dallo stesso Philips in un’intervista; il regista afferma infatti che fu lo stesso, poco prima della fine delle riprese del primo, a dirgli di non essere pronto ad abbandonare così presto il suo personaggio e di essersi visto in, proprio nei panni di, impegnato in una performance teatrale. Un’ispirazione che – racconta Philips a Variety – avrebbe fatto nascere, poi abbandoper l’insorgere della pandemia, di organizzare alcuni spettacoli teatrali in cuisi sarebbe dovuto esibire, in costume da, in canzoni e balli.