Il Barcellona alza il pressing per Chiesa si tratta con la Juventus

(Di martedì 20 agosto 2024) Potrebbe delinearsi molto presto il futuro di Federico. Ai ferri corti ormai da settimane con la, che lo ha messo fuori rosa, l’esterno della Nazionale è diventato oggetto di grande interesse da parte di una big del calcio spagnolo. Il, infatti, dopo i primi sondaggi, orailper averlo tra le proprie fila. Lativa è sul punto di decollare da un momento all’altro. ILILPER: LA SITUAZIONE I blaugrana, in cerca di un esterno d’attacco, hanno deciso di virare sul giocatore bianconero, dopo aver compreso l’impossibilità di arrivare a Nico Williams. Attraverso il procuratore di, hanno allacciato i primi contatti convincendosi della fattibilità dell’operazione. La, dal canto suo, ha fretta di cederlo volendo monetizzare il più possibile per poi dare il via ad altri investimenti.