I videogiochi fanno bene alla salute mentale di bambini e adulti La ricerca controcorrente | ma c’è un limite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma 20 agosto 2024 - Contrordine: giocare aifa. Ma come in tutte le cose è meglio non esagerare: ifici si hanno se lo si fa per meno di tre ore al giorno. La notizia che farà esultare gli appassionati, moderatamente, arriva da un'analisi della Nihon University di Tokyo, pubblicata sulla rivista Nature Human Behaviour.nocivi I, giudicati a ragione nocivi, soprattutto per i, con il rischio possano causare problemi di sviluppo e socializzazione, o peggio promuovano la violenza, fino ad arrivaredipendenza, se 'dosati' portanofici. Senza nulla toglieredefinizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, OMS, che parla di disordine del gioco come una condizione dicaratterizzata da un controllo alterato, il nuovo studio, condotto su più di 97.