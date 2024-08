I nanobot nei vaccinati

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 20 agosto 2024) Siti e pagine social italiani stanno rilanciando una notizia apparsa su un noto blog antivaccinista: The People’s Voice. La notizia che viene rilanciata è quella secondo cui il Giappone avrebbe dichiarato lo stato di emergenza dopo che sono stati trovati 28 milioni di soggetticon dei “” nel sangue. La notizia è ovviamente una sciocchezza, il Giappone non ha dichiarato alcuno stato di emergenza e non sono stati trovatinei soggetti, il problema purtroppo è che c’è gente che ci casca, e si spaventa, e la prossima volta non si vaccinerà o non seguirà le indicazioni della autorità sanitarie, convinto che esistano dei seri e inauditi pericoli. The People’s Voice non è altro che l’ultima identità di NewsPunch, poi diventato Your News Wire e ora The People’s Voice.