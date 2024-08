Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 agosto 2024)live dellatraoggi, martedì 20 agosto Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella speranza di poter fare progressi su un accordo di cessate il fuoco con, che, nel frattempo, ha accusato proprio Netanyahu di aver creato nuovi ostacoli ai colloqui. Intantoe la Jihad islamica hanno rivendicato l’attentato fallito a Tel Aviv avvenuto nella serata di domenica 18 agosto. L’Iran, invece, ha sottolineato che l’eventuale tregua trae la ritorsione di Tehran per l’assassinio di Ismail Haniyeh sono due questioni separate. Di seguito ledi oggi, martedì 20 agosto 2024, sullatraa Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.Notizia in aggiornamento