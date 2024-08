Gaza l' Idf recupera corpi di 6 ostaggi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 8.45 L'esercito israeliano hato idi sei. Si tratta di Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab Yoram Metzger, Haim Peri e Avraham Munder e di un altra persona di cui non è stato ancora reso noto il nome", scrive il Times of Israel. Intanto proseguono gli scontri con Hezbollah. Stamane sono stati lanciati dal Libano 55 razzi sul nord di Israele. L'Idf fa sapere di averne intercettati alcuni, mentre altri sono caduti in aree aperte e che non ci sono stati né vittime né feriti.