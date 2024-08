Cina | esperti offrono spunti per conservazione globale templi rupestri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) Lanzhou, 20 ago – (Xinhua) – Oltre 400e studiosi didel patrimonio culturale provenienti da 16 Paesi si sono riuniti in occasione di un forum internazionale sulladei, tenutosi a Dunhuang, nellanord-occidentale, sede delle grotte di Mogao, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. In programma da ieri 19 fino al 22 agosto, il forum mira a mettere in comune le conoscenze per ladei, con i partecipanti che condividono tecniche, esperienze e idee, evidenziando in particolare gli approcci avanzati dellache hanno attirato l’attenzione del mondo. I, una categoria chiave del patrimonio culturale mondiale, sono presenti in tutto il mondo e sono strettamente legati alla diffusione del buddismo.