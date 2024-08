Auto finisce contro il guardrail un morto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Questo pomeriggio i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti lungo la SS268, direzione Napoli all'altezza dello svincolo Somma Vesuviana Sud. Per cause in corso di accertamento, una fiat 500 L guidata da un uomo ancora da identificare, è finita ad alta velocitàil. L'uomo ha perso la vita sul colpo. Sopralluogo a cura Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e medico legale intervenuto sul posto Circolazione stradale interrotta nel tratto interessato dall'evento.