WWE | Stanotte sarà l’ultima apparizione di Pat McAfee del 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024) Patha scelto Instagram per comunicarci quello che tutti noi speriamo sia solo un arrivederci: l’ex kicker NFL, ha difatti annunciato che quella di questa serapuntata di RAW che commenterà insieme a Michael Cole. In una Instagram story, Pat ha dichiarato: “Staserail mio ultimo viaggio nella meravigliosa famiglia della WWE, almeno per un po’, sono sconvolto. La stagione del football sta iniziando, il che è fantastico, ma la famiglia della WWE quella dove dovrei essere, lo so e spero che sia lo stesso anche per loro“. Qualeil prossimo ruolo di Pat? Pat commenterà il College GameDay di ESPN, ovvero il pre-show del football collegiale; una grande vetrina per il presentatore del The PatShow, podcast settimanale che ha vinto, nel 2022, il Best Sports Audio award.