WTA Cincinnati 2024 Aryna Sabalenka regola in due set Jessica Pegula e conquista il torneo

(Di lunedì 19 agosto 2024) IlWTA 1000 diviene vinto dalla bielorussa: la numero 3 del seeding, che da domani tornerà seconda nella classifica mondiale, supera nell’ultimo atto, con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e sedici minuti di gioco, la statunitense, testa di serie numero 6, che manca così il sorpasso nel ranking ai danni dell’azzurra Jasmine Paolini, la quale resterà al numero 5. Nel primo setè ingiocabile al servizio, concedendo appena 4 punti in 5 turni alla battuta alla sua avversaria.al contrario, già nel secondo game si fa trascinare ai vantaggi, ma è nel quarto gioco che la statunitense capitola ai vantaggi, lasciando strada alla bielorussa., infatti, non si volta più indietro e va a chiudere sul 6-3 in 31 minuti di gioco.