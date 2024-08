Ultime Notizie Roma del 19-08-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara cronaca di apertura di giornale una barca a vela con a bordo 22 persone 12 passeggeri 10 membri dell’equipaggio è affondata questa mattina intorno alle 4 a largo di Porticello in provincia di Palermo a causa del tempo un corpo è stato recuperato dopo ore di ricerche mentre altre 6 persone sono disperse 16 Coloro che sono stati tratti in salvo tra i superstiti anche una bambina di un anno che è stata immediatamente trasportata all’ospedale dei bambini di Palermo insieme alla mamma per due secondi Ho perso la bimba in mare poi non subito riabbracciato tra la furia delle onde ha raccontato la donna l’ho tenuta forte stretta a me mentre il mare era in tempesta altre 10 persone sono in ospedale Palermo e due a Bagheria nessuna in gravi condizioni l’autorità ...