Tentata aggressione a Doria Individuato il secondo uomo Le indagini della Polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024)a Marco, la squadra Mobile di Grosseto hailaggressore che era sfuggito all’arresto: si tratta di un 45enne. Un brutto episodio accaduto a Marco, membrocommissione antimafia, anticamorra e beni confiscati, sotto scorta da circa tre anni e mezzo. Il politico si trovava in vacanza all’Argentario quando, prima di Ferragosto con la propria scorta, si è fermato in un bar in piazza Sant’Andrea a Porto Santo Stefano, poco prima di mezzanotte. A notare subito un, chiaramente ubriaco, che ha tentato di aggredire, è stato il caposcorta. Gli agenti sono riusciti a fare quadrato e hanno afferrato l’aggressore bloccandolo contro un muro. Con non poca fatica è stato caricato sulla vettura di servizio, ma un altro, forse amico dell’aggressore, si è avvicinato all’auto, riuscendo a farlo fuggire.