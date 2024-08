Senigallia estate infinita Dalla Rotonda ai fuochi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Passato Ferragosto si guarda al tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare. Rush finale di eventi sulla spiaggia di velluto che chiusa l’, aprirà con Pane Nostrum il calendario degli eventi autunnali. Ma la stagione, complici le temperature, è ancora nel vivo: cultura per questo week-end di musei aperti, ma anche di mare, sole e divertimento. Torna oggi l’appuntamento con i lunedì dellaa Mare, dalle 19 possibilità su prenotazione di gustare un aperitivo nel gioiello sospeso tra cielo e mare. Per i più piccoli, il Foro Annonario si trasforma dalle 21 nel ‘Foro dei balocchi’, con spettacoli e attrazioni. E martedì torna l’atteso spettacolo pirotecnico sul mare (in caso di maltempo si svolgerà il giorno seguente).