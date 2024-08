Moto gp fuga di Martin e Bagnaia Marquez frenato dai problemi | E’ capitato di tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bologna, 19 agosto 2024 – Ladella coppia Pecco-Jorge. Il gp d’Austria ha messo il timbro sul duello tra il campione in carica e lo sfidante, separati ora da 5 punti, mentre il terzo, che è Enea Bastianini, è già distanziato di 61 punti, con Marcquarto a 83 lunghezze. Insomma, duello. In Austria dominanticon Bastianini a limitare i danni con la terza piazza. E? Limitato dae mezzi errori, rimontando però dalla tredicesima alla quarta posizione. Un problema ad una valvola ha costretto il team ha cambiare il cerchio della sua Desmosedici a pochi minuti dal via, limitando la messa in temperatura della gomma. Poi il numero 93 ha commesso un errore sull’abbassatore e la partenza è stata disastrosa, con annesso contatto con Franco Morbidelli. Sembra la parola addio al mondiale.